В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
41 минуту назад

ФСБ уличила в подготовке терактов осужденного за попытку поджога военкомата

ТАССиещё 1

Осужденный за попытку поджога военкомата в Ярославской области 22-летний Денис Попов собирался совершить несколько терактов и вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ уличила в подготовке терактов осужденного за попытку поджога военкомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении жителя Ярославской области Попова Дениса Александровича, 2001 года рождения, приговоренного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ, - отметили в ЦОС. - Указанное лицо, деятельность которого пресечена сотрудниками ФСБ РФ, было завербовано в ряды одной из террористической организации для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ".

Как отметили в ЦОС, по указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. В июле 2022 года он был задержан при подготовке поджога одного из военкоматов Ярославской области с использованием самостоятельно изготовленных бутылок с зажигательной смесью. В ходе обыска по адресу его проживания обнаружено и изъято пять бутылок, содержащих горючую жидкость.

"В рамках расследованного органами безопасности уголовного дела злоумышленник подтвердил факт подготовки террористических актов", - сообщили в ЦОС.

Происшествия,Денис Попов,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий