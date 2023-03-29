ФСБ уличила в подготовке терактов осужденного за попытку поджога военкомата

Осужденный за попытку поджога военкомата в Ярославской области 22-летний Денис Попов собирался совершить несколько терактов и вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России .

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении жителя Ярославской области Попова Дениса Александровича, 2001 года рождения, приговоренного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ, - отметили в ЦОС. - Указанное лицо, деятельность которого пресечена сотрудниками ФСБ РФ, было завербовано в ряды одной из террористической организации для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ".

Как отметили в ЦОС, по указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. В июле 2022 года он был задержан при подготовке поджога одного из военкоматов Ярославской области с использованием самостоятельно изготовленных бутылок с зажигательной смесью. В ходе обыска по адресу его проживания обнаружено и изъято пять бутылок, содержащих горючую жидкость.