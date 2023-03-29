Где в РФ ожидаются самые серьезные природные пожары

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что высокая пожароопасность прогнозируется на текущей неделе в четырех регионах России. Об этом заявили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС. В сообщении говорится, что пожары возможны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) РФ.
Согласно информации специалистов, высокий (четвертый) класс пожарной опасности ожидается в Калмыкии, Астраханской области, на востоке Волгоградской области, а также в предгорных и горных районах Дагестана.
Ранее Калифорнийский университет в Ирвине сообщил, что лесные пожары стали источником 25% углекислого газа, выброшенного в атмосферу в 2021 году. Отмечается, что лесные пожары в умеренных широтах выбросили в атмосферу свыше 1,72 млрд тонн углекислого газа. При этом климатологи ожидают, что в ближайшие годы этот рекорд будет обновлен из-за ухудшения здоровья лесов и изменения климата.