Где в РФ ожидаются самые серьезные природные пожары

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что высокая пожароопасность прогнозируется на текущей неделе в четырех регионах России. Об этом заявили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС. В сообщении говорится, что пожары возможны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) РФ.

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Согласно информации специалистов, высокий (четвертый) класс пожарной опасности ожидается в Калмыкии, Астраханской области, на востоке Волгоградской области, а также в предгорных и горных районах Дагестана.