СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей

Следственный комитет России будут расследовать факты преступлений военнослужащих Украины в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Следователи установят обстоятельства произошедшего, при этом действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. СКР отмечает, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. С этой целью около двух сотен человек выломали двери, ворвались в помещение, избили епископа, распылили в священников газ и вытолкали с лестницы верующих.
В 2022 году власти Украины организовали самую масштабную волну гонений на УПЦ, обвиняя в связях с Москвой. В Киеве приняли решение о запрете деятельности церкви, а в Верховную Раду был внесен проект закона о ее фактическом запрете в стране. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ были введены санкции со стороны государства.
Украинская Служба безопасности стала инициировать уголовные дела против духовенства, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы найти доказательства «антиукраинской деятельности».