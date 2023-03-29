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18 минут назад

СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей

Елена Прошина

Следственный комитет России будут расследовать факты преступлений военнослужащих Украины в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи установят обстоятельства произошедшего, при этом действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. СКР отмечает, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. С этой целью около двух сотен человек выломали двери, ворвались в помещение, избили епископа, распылили в священников газ и вытолкали с лестницы верующих.

В 2022 году власти Украины организовали самую масштабную волну гонений на УПЦ, обвиняя в связях с Москвой. В Киеве приняли решение о запрете деятельности церкви, а в Верховную Раду был внесен проект закона о ее фактическом запрете в стране. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ были введены санкции со стороны государства.

Украинская Служба безопасности стала инициировать уголовные дела против духовенства, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы найти доказательства «антиукраинской деятельности».

Происшествия,Следственный комитет,Верховная Рада,
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