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1 час назад

В России обнаружили зараженную мышьяком форель из Ирана

Елена Прошина

Специалисты Россельхознадзора предотвратили сбыт крупной партии зараженной мышьяком форели из Ирана. Рыбу везли в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Кавказское межрегиональное управление службы.

В России обнаружили зараженную мышьяком форель из Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продукцию выпустила фирма Behta Arvand. Она следовала в Москву через Северную Осетию — Аланию. Общий вес партии составил свыше 1278 килограмм. До получения результатов проб форели, которые брали специалисты управления Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга на границе в пункте пропуска Верхний Ларс, ее успели ввезти на территорию РФ и переправить в Республику Коми.

Отмечается, что федеральная служба направила в адрес грузополучателя письмо о необходимости принять меры по предотвращению выпуска в оборот данной партии, а отношении Behta Arvand введены временные ограничения на поставки рыбной продукции в Россию.

Происшествия,Россельхознадзор,
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