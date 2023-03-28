В России обнаружили зараженную мышьяком форель из Ирана

Специалисты Россельхознадзора предотвратили сбыт крупной партии зараженной мышьяком форели из Ирана. Рыбу везли в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Кавказское межрегиональное управление службы.

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Продукцию выпустила фирма Behta Arvand. Она следовала в Москву через Северную Осетию — Аланию. Общий вес партии составил свыше 1278 килограмм. До получения результатов проб форели, которые брали специалисты управления Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга на границе в пункте пропуска Верхний Ларс, ее успели ввезти на территорию РФ и переправить в Республику Коми.