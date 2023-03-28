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13 минут назад

Житель Ефремова скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию армии

Lenta.ruиещё 1

Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию российской армии. Об этом во вторник, 28 марта, заявила Тульской области Ольга Дячук.

Житель Ефремова скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она сообщила, что Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемого должны были взять под стражу в зале суда, однако выяснилось, что ночью накануне вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста. Судебное решение оглашалось без него.

Москалев разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России. Свою вину он не признал.

Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты Тульской области, после задержания мужчины его несовершеннолетнюю дочь поместили в местный социально-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в Курске суд рассмотрит дело об административном нарушении 49-летнего местного жителя за дискредитацию армии. На уроке обществознания бывший школьный учитель отрицательно высказывался о ВС России. Один из десятиклассников рассказал об этом отцу.

Происшествия,Алексей Москалев,Верховный суд,
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