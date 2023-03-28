Пенсионер открыл стрельбу в одном из отделений банка на северо-западе Москвы

Пожилой мужчина открыл стрельбу в одном из отделений банка на Неманском проезде. Он задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией во вторник, 28 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», пожилой человек пришел в отделение банка и несколько раз выстрелил в воздух. На такой поступок мужчину толкнули телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

По данному факту проводится проверка.

— В результате инцидента никто не пострадал, — резюмировал собеседник «ВМ».

17 марта житель Подмосковья открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в деревне Голубо. Его задержали.