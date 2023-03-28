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59 минут назад

Пенсионер открыл стрельбу в одном из отделений банка на северо-западе Москвы

Вечерняя Москва

Пожилой мужчина открыл стрельбу в одном из отделений банка на Неманском проезде. Он задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией во вторник, 28 марта.

Пенсионер открыл стрельбу в одном из отделений банка на северо-западе Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», пожилой человек пришел в отделение банка и несколько раз выстрелил в воздух. На такой поступок мужчину толкнули телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

По данному факту проводится проверка.

— В результате инцидента никто не пострадал, — резюмировал собеседник «ВМ».

17 марта житель Подмосковья открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в деревне Голубо. Его задержали.

В квартире стрелка сотрудники правоохранительных органов нашли полупустую бутылку алкоголя. Предположительно, во время стрельбы он был пьян.

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