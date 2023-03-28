Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской* по делу о фейках

С имущества заочно осужденной блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), сняли арест. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она была ранее обвинена в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Блогерша заочно приговорена к девяти годам колонии.

Отмечается, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества фигурантки.

Стоимость имущества, которое ранее было арестовано судом, составляет 153 миллиона рублей. Это машиноместо и квартира в столице, жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Статья, по которой Белоцерковскую* признали виновной, - 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Для нее был введен запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение пяти лет после отбытия наказания.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России начал действовать 4 марта прошлого года.