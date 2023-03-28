В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
29 минут назад

С имущества блогерши Белоцерковской* сняли арест

Лера Букина

С имущества заочно осужденной блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), сняли арест. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской* по делу о фейках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она была ранее обвинена в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Блогерша заочно приговорена к девяти годам колонии.

Отмечается, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества фигурантки.

Стоимость имущества, которое ранее было арестовано судом, составляет 153 миллиона рублей. Это машиноместо и квартира в столице, жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Статья, по которой Белоцерковскую* признали виновной, - 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Для нее был введен запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение пяти лет после отбытия наказания.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России начал действовать 4 марта прошлого года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Происшествия,Общество,Вероника Белоцерковская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий