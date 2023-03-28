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12 минут назад

Появились подробности взрыва на складе в Новой Москве

Lenta.ru

На складе в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве взорвался стеклянный изолятор, размещенный на линии электропередачи (ЛЭП). Подробности случившегося сообщает РЕН ТВ.

Появились подробности взрыва на складе в Новой Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, были повреждены три автомобиля, припаркованных поблизости. Очевидцы произошедшего утверждают, что видели две яркие световые вспышки — после этого, по их словам, на машины посыпалось стекло. Местные жители обратились за помощью к участковому.

О происшествии на складе стало известно во вторник, 28 марта. Уточнялось, что в результате произошедшего в здании выбило окна.

Ранее сообщалось, что на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге случился пожар, в котором погиб человек. Возгорание охватило площадь в 300 квадратных метров.

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