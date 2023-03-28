Появились подробности взрыва на складе в Новой Москве

На складе в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве взорвался стеклянный изолятор, размещенный на линии электропередачи (ЛЭП). Подробности случившегося сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, были повреждены три автомобиля, припаркованных поблизости. Очевидцы произошедшего утверждают, что видели две яркие световые вспышки — после этого, по их словам, на машины посыпалось стекло. Местные жители обратились за помощью к участковому.

О происшествии на складе стало известно во вторник, 28 марта. Уточнялось, что в результате произошедшего в здании выбило окна.