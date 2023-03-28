Четверо подельников сожгли 71-летнего сторожа вместе со складом

На Ставрополье четверо подельников решили похитить 150 комплектов военной формы со склада и сожгли помещение вместе со сторожем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщники забрались на склад, расположенный на территории дачного поселка возле Ессентуков, ночью 17 марта. Внутри помещения они столкнулись с 71-летним сторожем. Пригрозив ему пистолетом, они забрали у него ключи. Однако формы на складе не оказались.

Это разозлило одного из мужчин — он избил пенсионера прикладом пневматической винтовки, после чего выстрелил ему в грудь. Затем фигуранты забрали со склада шуруповерты, бензопилы и фонарь, после чего облили строение горючим и подожгли вместе с потерпевшим.