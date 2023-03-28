Криминальный авторитет Маймушев предстанет перед судом в Москве

Завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Айткали Маймушева. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 28 марта.

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По ее словам, 50-летнего мужчину обвиняют по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере».

Установлено, что мужчина по кличке «Леха Семипалатинский» с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии и имел статус «вор в законе». Он придерживался традиций и правил криминальной субкультуры, пропагандировал «воровские идеи», и сплачивал этим различных преступников. Также он, имея авторитет в криминальных кругах, часто руководил незаконными действиями.

Злоумышленника задержали в январе 2023 года в баре одной из столичных гостиниц. При личном досмотре у него обнаружили пакет с метадоном. Фигуранта заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.