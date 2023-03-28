Сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему помогли сбежать несколько сообщников из российских спецслужб. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие.

По мнению следствия, Усс сменил автомобиль в нескольких километрах от места побега для того, чтобы добраться до границы соседней страны, возможно, Швейцарии или Словении. При этом прокуратура Милана заподозрила его в использовании мобильного телефона, несмотря на судебный запрет.

— Сейчас следователи работают над распечаткой звонков с этого телефона, подозревая что Усс был в контакте с сетью сообщников. Это была «хирургическая» операция, заставляющая следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы — говорится в материале.

Помимо этого, супруга Усса вернулась из Италии в Россию незадолго до его побега, а право на общение с ним было только у нее. Поэтому, скорее всего, после ее отъезда предметы первой необходимости подсудимому передавали другие люди, пишет Corriere della Sera.

Проблемы с властями иностранных государств у Артема Усса начались еще в октябре 2019 года, когда правительство США выдвинуло против него, а также еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. После этого сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии.