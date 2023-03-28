Землетрясение произошло в океане у берегов Японии

В океане произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находится к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

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Очаг землетрясения находился на глубине 20 км. О пострадавших и разрушений пока ничего не сообщалось. Также не было объявлено угрозы цунами. Однако метеорологи предупреждают, что из-за такой силы подземных толчков не исключено изменение уровня моря.

Ранее землетрясение силой в 5,5 балла было зафиксировано у побережья Индонезии. Эпицентр располагался в 112 км к юго-востоку от города Горонтало, очаг находился на глубине 10 км. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.