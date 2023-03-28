Задержание открывшего стрельбу из окна квартиры россиянина попало на видео

Задержание мужчины, открывшего стрельбу из окна квартиры в Новосибирской области, попало на видео. Запись во вторник, 28 марта, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как силовики надевают бронежилеты. На фоне слышен плачь маленького ребенка. Затем силовики проходят в подъезд дома и выводят фигуранта. Затем его сажают в служебную машину.

По данным канала, местный житель начал стрелять из окна квартиры примерно в 14 часов. В настоящий момент место инцидента оцеплено, там работают саперы.