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1 час назад

Задержание открывшего стрельбу из окна квартиры россиянина попало на видео

Lenta.ru

Задержание мужчины, открывшего стрельбу из окна квартиры в Новосибирской области, попало на видео. Запись во вторник, 28 марта, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как силовики надевают бронежилеты. На фоне слышен плачь маленького ребенка. Затем силовики проходят в подъезд дома и выводят фигуранта. Затем его сажают в служебную машину.

По данным канала, местный житель начал стрелять из окна квартиры примерно в 14 часов. В настоящий момент место инцидента оцеплено, там работают саперы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке отдыха «Звезда».

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