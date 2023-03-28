Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской* по делу о фейках

Басманный районный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом), осужденной заочно на девять лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
«Ходатайство о снятии ареста с имущества Белоцерковской удовлетворено», - заявила она.
Ранее в рамках уголовного дела было арестовано имущество Вероники Белоцерковской, а именно - машиноместо и квартира в Москве, жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.
Как сообщало Агентство «Москва», Басманный суд 6 февраля 2023 года заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет. Заочный приговор вступил в силу.
Ранее МВД РФ объявило Белоцерковскую в розыск. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено Главным следственным управлением СК России. Согласно данным СК, в марте 2022 года Белоцерковская на своей странице в запрещенной соцсети Instagram разместила ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории этой страны.