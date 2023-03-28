Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской* по делу о фейках

Басманный районный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом), осужденной заочно на девять лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

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«Ходатайство о снятии ареста с имущества Белоцерковской удовлетворено», - заявила она.

Ранее в рамках уголовного дела было арестовано имущество Вероники Белоцерковской, а именно - машиноместо и квартира в Москве, жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Как сообщало Агентство «Москва», Басманный суд 6 февраля 2023 года заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет. Заочный приговор вступил в силу.