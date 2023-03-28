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15 минут назад

Понятого застрелили во время обыска в Дагестане

Lenta.ruиещё 1

В Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Понятого застрелили во время обыска в Дагестане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трагедия произошла в селе Джигия. В рамках дела о наркотиках полицейские пришли с обыском к 28-летнему безработному, взяв с собой понятого — 29-летнего жителя соседнего села Дуреги.

Как только стражи порядка зашли в дом фигуранта, он начал стрелять из охотничьего ружья и попал в голову понятому. Тот скончался на месте. Тогда полицейские открыли ответный огонь.

В доме подозреваемого нашли флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Полиция проверяет его возможные контакты с террористами.

Происшествия,Исламское государство,
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