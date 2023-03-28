В России шахтер погиб при обрушении горной породы

В Ростовской области шахтер погиб при обрушении горной породы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

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43-летний проходчик шахты «Обуховская» погиб накануне, 27 марта, при работах по креплению горных выработок в конвейерном штреке.

«Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в СК.

Еще два находившихся в момент обрушения под землей шахтера получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.