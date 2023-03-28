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8 минут назад

В России шахтер погиб при обрушении горной породы

Lenta.ru

В Ростовской области шахтер погиб при обрушении горной породы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

В России шахтер погиб при обрушении горной породы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

43-летний проходчик шахты «Обуховская» погиб накануне, 27 марта, при работах по креплению горных выработок в конвейерном штреке.

«Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в СК.

Еще два находившихся в момент обрушения под землей шахтера получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае погиб рабочий рудника. По версии следствия, мужчину придавило упавшей на него бетонной плитой. По сведениям одного из Telegram-каналов, погибший горняк работал две смены подряд.

Происшествия,Следственный комитет,
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