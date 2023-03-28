Российского священника оштрафовали за дискредитацию армии в церкви

В Краснодарском крае священника оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России в церкви. Об этом сообщается на сайте Славянского городского суда.

В судебных актах не уточняется, какие именно высказывания Пивоварова характеризовались как дискредитирующие и были ли они произнесены в рамках проповеди или в частной беседе с прихожанами. При этом сам Пивоваров вину признал в полном объеме.