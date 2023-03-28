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39 минут назад

Сотрудник московского театра украл почти полмиллиона выручки

Газета.Ruиещё 1

Сотрудник столичного кинотеатра «Москва» в галерее «Сизонс» украл выручку в размере почти полумиллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Источник издания рассказал, что 33-летний сотрудник кинотеатра, перенося выручку в сейф, подменил ее на пакет с поддельным купюрами. Около 483 тыс. руб. он спрятал под рубашку и вынес из кинотеатра.

Спустя несколько часов после кражи генеральный директор предприятия Игорь Мошенников обнаружил недостачу и вызвал полицию. Сотрудника, подозреваемого в краже, задержали. С ним работают оперативники.

Кинотеатр считается одним из самых дорогих в Москве — цена билета в нем достигает 7 тыс. руб.

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