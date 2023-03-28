Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал вину

Андрей Смирнов, владелец сгоревшего приюта в Кемерове, в котором погибли 23 человека, признал свою вину. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил журналистам в зале суда.

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«Полностью признаю (вину — прим. ред.)», — сказал Смирнов.

Напомним, что пожар произошел в ночь на 24 декабря 2022 года в частном социальном приюте на Таврической улице. Площадь возгорания составила 196 квадратных метров — выгорел весь второй этаж здания, на котором жили постояльцы.

В результате происшествия погибли 23 человека, еще пять пострадали. В правоохранительных органах заявляли, что приют был незаконным. По версии следствия, 31-летний Смирнов арендовал здания для приюта с 2019 года. Он знал, что оно не отвечает требованиям пожарной безопасности, однако оказывал за плату услуги престарелым и маломобильным гражданам.