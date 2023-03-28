На Минск обрушилась мощная метель

В Минске продолжается сильнейшая метель. В городе нарушена работа городского транспорта, задерживаются поезда, есть перебои в энергоснабжении. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы на город могут обрушиться сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. В МЧС предупредили о возможных обрывах линий электропередачи, обрушении кровель. Также есть угроза падения деревьев.

Несмотря на непогоду, в городе наблюдаются семибалльные пробки. ГАИ рекомендует отказаться от личного транспорта. А если есть необходимость сесть за руль, то водителям лучше держать дистанцию и ехать осторожно.