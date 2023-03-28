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36 минут назад

Трех курсантов Военной академии нашли мертвыми в казарме под Петербургом

Lenta.ru

В Сертолово Ленинградской области трех курсантов Военной академии связи имени Буденного нашли мертвыми в казарме. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

В казарме под Петербургом обнаружили трех мертвых курсантов
Фото: Максим Константинов / Globallookpress.comМаксим Константинов / Globallookpress.com

По данным авторов канала, двум погибшим было 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года. Трое россиян вернулись из увольнения в понедельник, 26 марта, — они присутствовали на построении и впоследствии легли спать.

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На следующее утро трем курсантам стало плохо — у них появились признаки эпилепсии и пошла пена изо рта. На их телах не обнаружили телесных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели россиян.

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