В казарме под Петербургом обнаружили трех мертвых курсантов

В Сертолово Ленинградской области трех курсантов Военной академии связи имени Буденного нашли мертвыми в казарме. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным авторов канала, двум погибшим было 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года. Трое россиян вернулись из увольнения в понедельник, 26 марта, — они присутствовали на построении и впоследствии легли спать.