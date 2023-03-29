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Число жертв пожара в миграционном центре на границе Мексики и США возросло до 40

Число погибших при пожаре в миграционном центре в Мексике на границе с Соединенными Штатами увеличилось до 40. Об этом сообщает газета El Pais, ссылаясь на мексиканский Национальный институт миграции INM.

Число жертв пожара в миграционном центре на границе Мексики и США возросло
© Depositphotos

По последним данным, как минимум 28 человек получили ранения и находятся сейчас в тяжелом состоянии в больницах, куда их госпитализировали. Генеральный прокурор Гватемалы, взявший на себя расследование, сообщил, что среди пострадавших: 13 гондурасцев, 12 венесуэльцев, 12 сальвадорцев, один колумбийец и один эквадорец, но не уточнил, кто из них ранен, а кто скончался. Согласно информации издания, пожар устроили сами мигранты, которые пытались незаконно перебраться на территорию США.

Их задержали правоохранители и намеревались депортировать в родные страны. Однако беженцы, в знак своего протеста, подожгли матрасы в камерах иммиграционного пункта, куда их поместили при задержании. Впоследствии огонь распространился, вызвав масштабное возгорание во всем здании.

Ранее сообщалось о 30 погибших при пожаре в миграционном центре.

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