Число жертв пожара в миграционном центре на границе Мексики и США возросло

Число погибших при пожаре в миграционном центре в Мексике на границе с Соединенными Штатами увеличилось до 40. Об этом сообщает газета El Pais, ссылаясь на мексиканский Национальный институт миграции INM.

По последним данным, как минимум 28 человек получили ранения и находятся сейчас в тяжелом состоянии в больницах, куда их госпитализировали. Генеральный прокурор Гватемалы, взявший на себя расследование, сообщил, что среди пострадавших: 13 гондурасцев, 12 венесуэльцев, 12 сальвадорцев, один колумбийец и один эквадорец, но не уточнил, кто из них ранен, а кто скончался. Согласно информации издания, пожар устроили сами мигранты, которые пытались незаконно перебраться на территорию США.