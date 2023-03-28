В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи

В Волгоградкой области ущерб природе от затонувшей баржи оценили более чем в 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Росприроднадзор российского региона.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Судно затонуло в Карповском водохранилище в границах пристани «Ильевка» Калачевского района. В Росприроднадзоре уточнили, что баржа принадлежит «Астраханской нерудной компании».

В итоге окружающей среде был нанесен ущерб в десятки миллионов рублей. Данные о происшествии передали в местную прокуратуру и пообещали принять соответствующие меры.