Тело 13-летней школьницы нашли под окнами многоэтажки в Липецке

Тело 13-летней школьницы нашли под окнами российской многоэтажки
В Липецке тело 13-летней школьницы нашли под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.
В надзорном ведомстве уточнили, что девочку нашли в Октябрьском округе — она выпала из окна и погибла.
Прокуратура района намерена проверить условия проживания ребенка в семье, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, следователи Липецка начали доследственную проверку. Обстоятельства случившегося в российском городе выясняются.
Ранее в Санкт-Петербурге прохожие нашли под окнами больницы Святого Георгия мертвую пенсионерку. Женщина проходила лечение в травматологическом отделении больницы.