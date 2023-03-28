Тело 13-летней школьницы нашли под окнами многоэтажки в Липецке

В Липецке тело 13-летней школьницы нашли под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве уточнили, что девочку нашли в Октябрьском округе — она выпала из окна и погибла.

Прокуратура района намерена проверить условия проживания ребенка в семье, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, следователи Липецка начали доследственную проверку. Обстоятельства случившегося в российском городе выясняются.