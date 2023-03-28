Грабители отобрали телефон у пьяного прохожего в центре Москвы

В центре столицы злоумышленники отобрали у пьяного прохожего мобильный телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 28 марта.

По его словам, преступление произошло около Курского вокзала. Двое мужчин заметили нетрезвого прохожего и проследовали за ним. Выбрав удачный момент, злоумышленники набросились на жертву со спины, и один из них вырвал из рук прохожего телефон, а другой — сумку. После этого грабители разбежались в разные стороны.

Потерпевший попытался догнать того преступника, который отобрал гаджет, но тот смог сбежать. Общий материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых и задержали их на улице Земляной Вал. Ими оказались 31-летний и 40-летний гости столицы. На момент поимки украденное они успели сбыть. Фигурантов заключили под стражу.