Суд смягчил приговор экс-главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, смягчил приговор бывшему главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову, осужденному на 9,5 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов. Суд сократил ему срок пребывания в колонии строгого режима на два месяца, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Фото: МВД по Карачаево-Черкесской Республике, архив МВД по Карачаево-Черкесской Республике, архив

"Судебной коллегией принято решение: исключить [из приговора] осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов, смягчить назначенное ему по ч. 1 ст. 222 УК РФ наказание до 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Незаконный оборот оружия" и "Получение взятки", окончательно назначено Трифонову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, Трифонов лишен звания генерал-майора полиции и государственной награды (медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени), ему в течение трех лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах. "Также судом апелляционной инстанции принято решение о конфискации находящихся на счетах осужденного денежных средств в доход государства", - добавили в суде.

Трифонова задержали в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, позднее ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Следствие установило, что в 2015 году Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. Кроме того, по данным следствия, он незаконно хранил по месту своего проживания в доме, расположенном в Московской области, приобретенные им ранее патроны, относящиеся к категории боеприпасов, до момента их принудительного изъятия в сентябре 2020 года при проведении обыска.