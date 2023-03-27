Адвокат пытался передать наркотики заключенному в столичном СИЗО, но был задержан правоохранителями, передает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве.

Фото: Мослента Мослента

По информации ведомства, адвокат, пришедший на встречу к своему подзащитному на «Матросскую тишину», сообщил правоохранителям, что запрещенных предметов с собой у него нет. Но в ходе досмотра стражи правопорядка обнаружили у него флаконы с жидкостью и таблетки.

В ходе экспертизы выяснилось, что во флаконах было наркотическое вещество мефедрон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).