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18 минут назад

Адвокат пытался передать наркотики заключенному в столичном СИЗО

Мослента

Адвокат пытался передать наркотики заключенному в столичном СИЗО, но был задержан правоохранителями, передает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве.

Адвокат пытался передать наркотики заключенному в столичном СИЗО
Фото: МослентаМослента

По информации ведомства, адвокат, пришедший на встречу к своему подзащитному на «Матросскую тишину», сообщил правоохранителям, что запрещенных предметов с собой у него нет. Но в ходе досмотра стражи правопорядка обнаружили у него флаконы с жидкостью и таблетки.

В ходе экспертизы выяснилось, что во флаконах было наркотическое вещество мефедрон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее в рюкзаке доставщика еды в Москве нашли более пяти килограммов героина.

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