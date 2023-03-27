Россиянин после словесной перепалки попытался расстрелять пятерых оппонентов

В Новосибирске 43-летний местный житель после словесной перепалки в кафе попытался расстрелять пятерых оппонентов. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. По данным следствия, ночью 27 марта фигурант взял дома ружье и вернулся в заведение, где у него произошел конфликт с незнакомыми молодыми людьми. Подозреваемый выстрелил в их сторону не менее трех раз, в результате пострадала 20-летняя сотрудница кафе. Остановить мужчину смогли сами участники конфликта до приезда полицейских. Фигурант получил телесные повреждения, ему потребовалась помощь медиков.