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52 минуты назад

В российском городе пьяный отчим избил ребенка железным чайником

Lenta.ru

В Москве пьяный отчим избил 12-летнего пасынка железным чайником. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

В российском городе пьяный отчим избил ребенка железным чайником
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в Северном Измайлово. 43-летний мужчина выпивал в квартире. В один момент он собрался в магазин, чтобы купить алкоголь, однако мать ребенка запретила ему продолжать пить и дала ему пощечину.

В ответ отчим ударил свою сожительницу, после чего его пасынок решил вступиться за мать. Затем мужчина схватил железный чайник и начал избивать школьника. Пострадавшего ребенка госпитализировали, в больнице ему диагностировали ушибленную рану головы и ушиб левого предплечья.

Ранее на Камчатке 40-летний мужчина пришел к знакомой домой и избил ее 16-летнюю дочь ковшом, так как его раздражал выключенный звук телевизора. В результате врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.

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