В центре Москвы произошел пожар в старинном доме, расположенном в Шмитовском проезде. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах, выложенных в интернет очевидцами, над домом был виден столп черного дыма.

По данным телеканала, специалисты экстренных служб проводят эвакуацию жителей с помощью ручных лестниц.

Уточняется, что по состоянию на 17-34 мск, возгорание локализовано на площади 170 кв.м. Горели вещи, мебель и лестничная клетка.