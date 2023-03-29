В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
24 минуты назад

Число пропавших без вести после оползня в Эквадоре превысило 70

Газета.Ruиещё 7

В городе Алауси в центральной части Эквадора число пропавших без вести после схода оползня увеличилось до 71 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Число пропавших без вести после оползня в Эквадоре превысило 70
Фото: Jonatan Rosas/ReutersJonatan Rosas/Reuters

"71 числится пропавшим без вести", - говорится в отчете управления.

Согласно последней информации ведомства, восемь человек погибли, еще 30 пострадали. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.

Ранее сообщалось о семи погибших и 46 пропавших без вести. Оползень сошел 27 марта. В феврале управление по чрезвычайным ситуациям предупредило, что в данном районе существует риск смещения и движения горных пород. В зоне бедствия находятся приблизительно 500 человек. Разрушено или повреждено более 160 домов, ведутся поисково-спасательные работы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий