Число пропавших без вести после оползня в Эквадоре превысило 70

В городе Алауси в центральной части Эквадора число пропавших без вести после схода оползня увеличилось до 71 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.
"71 числится пропавшим без вести", - говорится в отчете управления.
Согласно последней информации ведомства, восемь человек погибли, еще 30 пострадали. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.
Ранее сообщалось о семи погибших и 46 пропавших без вести. Оползень сошел 27 марта. В феврале управление по чрезвычайным ситуациям предупредило, что в данном районе существует риск смещения и движения горных пород. В зоне бедствия находятся приблизительно 500 человек. Разрушено или повреждено более 160 домов, ведутся поисково-спасательные работы.