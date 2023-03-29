Число пропавших без вести после оползня в Эквадоре превысило 70

В городе Алауси в центральной части Эквадора число пропавших без вести после схода оползня увеличилось до 71 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Фото: Jonatan Rosas/Reuters Jonatan Rosas/Reuters

"71 числится пропавшим без вести", - говорится в отчете управления.

Согласно последней информации ведомства, восемь человек погибли, еще 30 пострадали. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.