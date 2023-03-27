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1 час назад

СМИ: Полиция на Бали задержала 17 россиян за нарушение ПДД

Национальная Служба Новостейиещё 1

Полиция индонезийского острова Бали задержала 17 граждан России за нарушение правил дорожного движения, сообщают местные СМИ.

Островное правительство ранее уже депортировало 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемых в нарушении условий пребывания. Выдворят ли с курорта 17 нарушителей ПДД пока неизвестно.

Власти Бали также запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием. Тогда глава острова Ваян Костер отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами курорта, что гарантирует качество и достойный туризм.

Происшествия,Видео,Ваян Костер,
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