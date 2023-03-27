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32 минуты назад

Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

ТК «Звезда»иещё 2

В селе Кошница Молдавии вандалы разбили гранитные плиты памятника героям Великой Отечественной войны. Об осквернении монумента сообщил глава Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексей Петрович.

Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
Фото: soldat_pobedi, telegramsoldat_pobedi, telegram

«Подонки изувечили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района», - написал Петрович в своей соцсети.

На этом мест советские солдаты держали оборону летом 1941 года под командованием лейтенанта Василия Суворина. По словам Алексея Петровича, на место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники мэрии города. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

«Это уже четвертый акт вандализма на этом военно-историческом объекте», - добавил глава Координационного совета российских соотечественников «Победа».

Ранее вандалы разрушили памятник войнам Красной армии в окрестностях села Иванча в Молдавии. Согласно словам руководителя Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексей Петровича, злоумышленники спилили монумент на металлолом.

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