Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

«Подонки изувечили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района», - написал Петрович в своей соцсети.

На этом мест советские солдаты держали оборону летом 1941 года под командованием лейтенанта Василия Суворина. По словам Алексея Петровича, на место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники мэрии города. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.