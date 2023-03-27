Стали известны подробности покушения на начальника полиции Мариуполя

В момент взрыва машины начальника Главного управления полиции в Мариуполе Михаила Москвина сам мужчина стоял недалеко от нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов. По его словам, тот факт, что Москвин был не в машине, спас ему жизнь.

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Собеседник агентства уточнил, что начальник полиции Мариуполя не пострадал, госпитализация ему не понадобилась. На месте взрыва работают криминалисты, в городе введен план «Перехват».

О том, что на Москвина было совершено покушение, ранее сообщали силовые структуры Донецкой Народной Республики. Отмечается, что он получил контузию, но выжил. По данным ведомства, в нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.