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17 минут назад

Стали известны подробности покушения на начальника полиции Мариуполя

News.ru

В момент взрыва машины начальника Главного управления полиции в Мариуполе Михаила Москвина сам мужчина стоял недалеко от нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов. По его словам, тот факт, что Москвин был не в машине, спас ему жизнь.

Стали известны подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

Собеседник агентства уточнил, что начальник полиции Мариуполя не пострадал, госпитализация ему не понадобилась. На месте взрыва работают криминалисты, в городе введен план «Перехват».

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О том, что на Москвина было совершено покушение, ранее сообщали силовые структуры Донецкой Народной Республики. Отмечается, что он получил контузию, но выжил. По данным ведомства, в нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.

Утром 27 марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов. Предполагается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены.

Происшествия,Владимир Рогов,Михаил Москвин,
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