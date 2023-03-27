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1 час назад

В Албании в результате нападения на офис телеканала погиб один человек

Газета.Ru

Группа неизвестных совершили нападение на офис албанского телеканала Top Channel в Тиране, в результате чего погиб охранник. Об этом говорится в сообщении на сайте вещателя.

В Албании в результате нападения на офис телеканала погиб один человек
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным СМИ, инцидент произошел в понедельник, 27 марта, около 2:00 по московскому времени. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

"Преступная агрессия против Top Channel, повлекшая гибель сотрудника силовых структур, требует четкого реагирования со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении телеканала.

При этом в городе был обнаружен сгоревший автомобиль, который ,вероятно, принадлежал преступникам, сообщает ТАСС.

В феврале сообщалось, что в столице Албании Тиране протестующие предприняли попытку штурма парламента. Тогда у здания парламента собрались сотни человек. Они бросали фаеры и дымовые шашки. Собравшиеся попытались ворваться в здание, но полиция их оттеснила.

По данным СМИ, тот протест организовала Демократическая партия, которую возглавляет бывший президент Сали Бериша. Соратники политика требуют отставки правительства.

Происшествия,В мире,Сали Бериш,Демократическая партия США,
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