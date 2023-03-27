В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой с трехэтажный дом

Никита Бородкин

В акватории Тихого океана ожидаются волны высотой с трехэтажный дом, которые доберутся до берегов Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой с трехэтажный дом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно прогнозу синоптиков Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине дня 28 марта ожидаются волны высотой 8-9 метров. Они сохранятся до конца суток.

В ведомстве подчеркнули, что из-за волн повысится риск аварий и повреждений кораблей. Руководство судоходных компаний, суда которых находятся в опасном районе, призвали принять меры повышенной предосторожности. Вместе с тем населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря угрозы не представляет.

Напомним, что 9 марта на Камчатке за сутки произошли три землетрясения. Последнее из них, магнитудой 5, зафиксировали в море неподалеку от юго-восточного побережья полуострова, в 240 километрах от Петропавловск-Камчатского округа.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий