У берегов Камчатки ожидаются волны высотой с трехэтажный дом

В акватории Тихого океана ожидаются волны высотой с трехэтажный дом, которые доберутся до берегов Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Согласно прогнозу синоптиков Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине дня 28 марта ожидаются волны высотой 8-9 метров. Они сохранятся до конца суток.

В ведомстве подчеркнули, что из-за волн повысится риск аварий и повреждений кораблей. Руководство судоходных компаний, суда которых находятся в опасном районе, призвали принять меры повышенной предосторожности. Вместе с тем населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря угрозы не представляет.