Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого

Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню и СВО Героя России Дмитрия Лисицкого. Ее в своем Владимир Ситников.
По словам Ситникова, Лисицкий погиб в бою.
«В бою погиб выпускник нашего вуза, (...) Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить родину, оставаться в строю до победы», — написал в некрологе Ситников.
Смерть Лисицкого в своем Telegram-канале подтвердил и глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков, при этом причин смерти офицера он не назвал.
Другая версия гибели офицера — самоубийство. Ее приводит издание Baza.