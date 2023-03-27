Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого

«В бою погиб выпускник нашего вуза, (...) Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить родину, оставаться в строю до победы», — написал в некрологе Ситников.