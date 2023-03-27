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29 минут назад

Расчлененное тело пенсионерки обнаружили на севере Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

На севере столицы на пустыре около жилого дома обнаружили расчлененное тело пенсионерки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 27 марта.

Расчлененное тело пенсионерки обнаружили на севере Москвы
Фото: shutterstockshutterstock

По предварительной информации, тело нашла местная жительница на Ленинградском шоссе и обратилась в полицию.

Прибывшие сотрудники осмотрели останки: некоторые части тела отсутствуют, также на теле есть повреждения, предположительно нанесенные животными.

По результатам первичного осмотра специалисты выяснили, что смерть гражданки наступила около недели назад от обморожения. По мнению экспертов, в дальнейшем тело обнаружили бродячие животные, которые и оставили повреждения.

Другое расчлененное тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Молодой следователь, проходивший стажировку в Подольске, убил своего знакомого из-за долгов и попытался избавиться от тела погибшего, выбросив его останки в мусорный контейнер.

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