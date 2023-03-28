На складе в Новой Москве произошел взрыв

В поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве произошел взрыв. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что в результате в здании выбило окна. Кроме того, оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей.
Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
27 марта стало известно о пожаре со взрывом в жилой многоэтажке на улице Ломоносова в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек, еще 20 жильцов эвакуировали спасатели.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с переломами и ушибами внутренних органов.