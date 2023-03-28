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30 минут назад

На складе в Новой Москве произошел взрыв

Lenta.ruиещё 7

В поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве произошел взрыв. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На складе в Новой Москве произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник телеканала отметил, что в результате в здании выбило окна. Кроме того, оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Взрыв прогремел в цехе коксогазового завода в Подмосковье

27 марта стало известно о пожаре со взрывом в жилой многоэтажке на улице Ломоносова в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек, еще 20 жильцов эвакуировали спасатели.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с переломами и ушибами внутренних органов.

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