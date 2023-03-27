Названы новые подробности побега сына Усса из-под ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельному паспорту, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. Как утверждают журналисты, к побегу молодого человека могли быть привлечены российские спецслужбы. Ранее Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США после обвинений в нарушении санкций против РФ и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег.

По данным La Repubblica, Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста 23 марта, срезав с себя электронный браслет. Он вышел из дома, сел в машину к неизвестному человеку и поехал до аэродрома, после чего вылетел на частном рейсе по поддельному паспорту.

По версии журналистов, у Артема Усса могла быть целая сеть сообщников, которая помогла ему выбраться из Италии. Также они подчеркнули, что за несколько дней до этого супруга бежавшего арестанта отправилась в Россию.

Усс-младший был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон обвиняет его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег. Под домашний арест он был помещен в конце ноября. В России в отношении Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.