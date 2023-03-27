В Польше задержали очередного «пророссийского шпиона»

Сотрудники военной контрразведки Польши арестовали иностранца, предъявив ему обвинение в шпионаже в пользу России. О задержании очередного «пророссийского шпиона» сообщает ТАСС.

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«Прокурор предъявил задержанному обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки», — заявила журналистам пресс-секретарь прокуратуры города Гданьск Гражина Ваврынюк.

Гражданство задержанного не сообщается, его обвиняют в сборе сведений о военной инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах на севере страны.

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. 21 марта его арестовали на три месяца. По данным следователей, задержанный признался в содеянном и дал подробные показания.