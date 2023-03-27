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1 час назад

В Польше задержали очередного «пророссийского шпиона»

Lenta.ru

Сотрудники военной контрразведки Польши арестовали иностранца, предъявив ему обвинение в шпионаже в пользу России. О задержании очередного «пророссийского шпиона» сообщает ТАСС.

В Польше задержали очередного «пророссийского шпиона»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Прокурор предъявил задержанному обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки», — заявила журналистам пресс-секретарь прокуратуры города Гданьск Гражина Ваврынюк.

Гражданство задержанного не сообщается, его обвиняют в сборе сведений о военной инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах на севере страны.

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. 21 марта его арестовали на три месяца. По данным следователей, задержанный признался в содеянном и дал подробные показания.

Ранее сообщалось о задержании трех белорусов в Польше по подозрению в шпионаже. Отмечалось, что задержанные не имеют отношения ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам.

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