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49 минут назад

СМИ: в Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

Алиса Селезнёва

Автомобиль начальника городского управления полиции Мариуполя взорвался в нескольких метрах от него, Михаил Москвин жив. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщает ТАСС.

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции
Фото: ТАССТАСС

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», - пояснил он.

По словам источника издания, в результате покушения Москвин получил контузию.

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Ранее было совершено покушение на полицейского в Мелитополе. В СК России уточнили, что самодельное взрывное устройство было заложен на улице Крупской «по пути следования на работу» заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу. В результате покушения сотрудник полиции получил ранения и был госпитализирован.

Происшествия,Михаил Москвин,Следственный комитет,
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