В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

Автомобиль начальника городского управления полиции Мариуполя взорвался в нескольких метрах от него, Михаил Москвин жив. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщает ТАСС.

Ранее было совершено покушение на полицейского в Мелитополе. В СК России уточнили, что самодельное взрывное устройство было заложен на улице Крупской «по пути следования на работу» заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу. В результате покушения сотрудник полиции получил ранения и был госпитализирован.