В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку

В подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после того, как ее мать отказалась купить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации авторов поста, за несколько минут до гибели пятиклассница поссорилась с родителями из-за их нежелания заводить домашнее животное. После этого мать успокоила дочь, и они договорились вместе сходить в магазин. Пока женщина собиралась, девочка решила подождать ее в подъезде на четвертом этаже. Когда мать вышла через несколько минут, ребенок уже был мертв.

Как пишет канал, сейчас полиция проверяет семью школьницы. Родители девочки уверяют, что у ребенка не было мыслей о самоубийстве.