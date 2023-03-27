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36 минут назад

В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку

Lenta.ruиещё 1

В подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после того, как ее мать отказалась купить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации авторов поста, за несколько минут до гибели пятиклассница поссорилась с родителями из-за их нежелания заводить домашнее животное. После этого мать успокоила дочь, и они договорились вместе сходить в магазин. Пока женщина собиралась, девочка решила подождать ее в подъезде на четвертом этаже. Когда мать вышла через несколько минут, ребенок уже был мертв.

Как пишет канал, сейчас полиция проверяет семью школьницы. Родители девочки уверяют, что у ребенка не было мыслей о самоубийстве.

Ранее в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему компьютер. Тело 12-летнего школьника нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти при осмотре места происшествия не обнаружили.

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