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36 минут назад

Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке

Lenta.ru

В жилой многоэтажке в Свердловской области произошел пожар со взрывом, пострадал один человек. Об этом сообщает e1.ru.

Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

ЧП случилось вечером 26 марта в доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге. Огонь вспыхнул на шестом этаже. Очевидцы заявили, что слышали взрыв. Один из местных жителей из-за пожара выпрыгнул на улицу.

«Квартира загорелась в месте, где стоит стиральная машина, но фишка в том, что она не была подключена. В причинах пожара будут разбираться. Мужчину госпитализировали с переломами в 36 больницу, он в тяжелом состоянии: ушибы внутренних органов, ноги переломаны», — рассказал очевидец.

В ГУ МЧС по российскому региону подтвердили, что пострадал один человек. 20 жильцов эвакуировали.

Ранее в марте стало известно, что в подмосковном Одинцово при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка. ЧП произошло из-за короткого замыкания от масляного радиатора.

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