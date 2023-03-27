Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке

«Квартира загорелась в месте, где стоит стиральная машина, но фишка в том, что она не была подключена. В причинах пожара будут разбираться. Мужчину госпитализировали с переломами в 36 больницу, он в тяжелом состоянии: ушибы внутренних органов, ноги переломаны», — рассказал очевидец.