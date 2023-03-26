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57 минут назад

Десять частных домов повреждены после взрыва БПЛА под Тулой

Ura.Ru

В результате падения украинского военного беспилотника были повреждены десять частных домов в городе Киреевске. При этом взрыв нанес ущерб еще ряду многоэтажек, о чем рассказало правительство Тульской области.

Десять частных домов повреждены после взрыва БПЛА под Тулой
Фото: Ura.RuUra.Ru

«По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает», — указано в сообщении регионального правительства.

О падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Киреевске стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя. Как рассказали в Минобороны РФ, украинской стороной была спланирована атака, но она провалилась в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.

Происшествия,Минобороны России,
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