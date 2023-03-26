Мужчина ворвался в поликлинику и избил пациентку и врача

В Мытищах мужчина ворвался в поликлинику, оскорбил медицинский персонал и избил пациентку и врача, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, днем 25 марта 2023 года неизвестный мужчина ворвался в поликлинику, расположенную на улице Ильинского. Он начал оскорблять медицинский персонал, после чего стал драться.
Пострадали как минимум два человека: пациентка и врач, на приеме у которого она была.
Неизвестный мужчина пообещал «расправиться со всеми».
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Сибае местная жительница набросилась на врача-педиатра в поликлинике из-за того, что ей с ребенком пришлось ждать приема, кроме этого она нецензурно ругалась и кричала. Агрессивную молодую мать от врача оттащили коллеги, пострадавшая написала заявление в полицию.