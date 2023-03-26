В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
47 минут назад

В Подмосковье мужчина ворвался в поликлинику и избил пациентку и врача

Газета.Ruиещё 1

В Мытищах мужчина ворвался в поликлинику, оскорбил медицинский персонал и избил пациентку и врача, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина ворвался в поликлинику и избил пациентку и врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, днем 25 марта 2023 года неизвестный мужчина ворвался в поликлинику, расположенную на улице Ильинского. Он начал оскорблять медицинский персонал, после чего стал драться.

Пострадали как минимум два человека: пациентка и врач, на приеме у которого она была.

Неизвестный мужчина пообещал «расправиться со всеми».

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сибае местная жительница набросилась на врача-педиатра в поликлинике из-за того, что ей с ребенком пришлось ждать приема, кроме этого она нецензурно ругалась и кричала. Агрессивную молодую мать от врача оттащили коллеги, пострадавшая написала заявление в полицию.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий