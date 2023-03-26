Мужчина ворвался в поликлинику и избил пациентку и врача

В Мытищах мужчина ворвался в поликлинику, оскорбил медицинский персонал и избил пациентку и врача, сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, днем 25 марта 2023 года неизвестный мужчина ворвался в поликлинику, расположенную на улице Ильинского. Он начал оскорблять медицинский персонал, после чего стал драться.

Пострадали как минимум два человека: пациентка и врач, на приеме у которого она была.

Неизвестный мужчина пообещал «расправиться со всеми».

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.