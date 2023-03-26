Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву , после взлета подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в авиационных службах.

Сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. м над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.