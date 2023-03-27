Двое россиян решили погреться в доме и погибли

В жилом доме в деревне Лошиха Калужской области нашли тела двух человек. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Калужской области» Telegram-канал «Прокуратура Калужской области»

По данным надзорного ведомства, двое мужчин пытались согреться в доме с помощью печки, которая была неисправна. Предварительно, они погибли от отравления угарным газом.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.