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48 минут назад

Двое россиян решили погреться в доме и погибли

Lenta.ruиещё 1

В жилом доме в деревне Лошиха Калужской области нашли тела двух человек. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Двое россиян решили погреться в доме и погибли
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Калужской области»Telegram-канал «Прокуратура Калужской области»

По данным надзорного ведомства, двое мужчин пытались согреться в доме с помощью печки, которая была неисправна. Предварительно, они погибли от отравления угарным газом.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в квартире дома на улице Беломорской в Москве обнаружили тела двух человек. К спасателям обратилась женщина, которая сдавала свое жилье — квартиросъемщики более суток не отвечали на звонки.

Происшествия, Су-57,
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