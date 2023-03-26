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В Тульской области взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж»

В Тульской области в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на источник в экстренных службах.

В Тульской области взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж»
© Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

По его данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был начинен взрывчаткой.

Ранее стало известно, что в Тульской области на улице города Киреевск произошел взрыв с двумя ранеными. Взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Пострадавшие — 20-летний и 16-летний граждане. Они получили осколочные ранения. Сейчас молодым людям оказывают медицинскую помощь.

6 февраля сообщалось о взрыве беспилотного летательного аппарата в Калужской области. Модель беспилотника была также Ту-141 «Стриж».

В СССР «Стриж» задумывался как ударный беспилотник, однако на Украине его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность полета беспилотника составляет 1000 километров.

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