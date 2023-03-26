Воздушную тревогу объявили в Запорожской и Херсонской областях, сообщает онлайн-карта оповещений минцифры Украины.

Фото: bbbreaking/Telegram bbbreaking/Telegram

16 марта тревога была объявлена в Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины, сообщается на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сирена прозвучала в 13:35 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал в 11:29 по московскому времени.

Утром воздушная тревога объявлялась в восточных областях Украины: в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины.