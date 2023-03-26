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1 час назад

Воздушную тревогу объявили в Запорожской и Херсонской областях

Газета.Ru

Воздушную тревогу объявили в Запорожской и Херсонской областях, сообщает онлайн-карта оповещений минцифры Украины.

Воздушную тревогу объявили в Запорожской и Херсонской областях
Фото: bbbreaking/Telegrambbbreaking/Telegram

16 марта тревога была объявлена в Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины, сообщается на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сирена прозвучала в 13:35 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал в 11:29 по московскому времени.

Утром воздушная тревога объявлялась в восточных областях Украины: в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины.

Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в Одесской области.

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