Воздушную тревогу объявили в Запорожской и Херсонской областях, сообщает онлайн-карта оповещений минцифры Украины.
16 марта тревога была объявлена в Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины, сообщается на сайте министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что сирена прозвучала в 13:35 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал в 11:29 по московскому времени.
Утром воздушная тревога объявлялась в восточных областях Украины: в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в Одесской области.